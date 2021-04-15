Квартальнов: "Авангард" был сильнее. Хотели другой результат, но получилось так

Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от "Авангарда" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Омичи на выезде переиграли казанцев в овертайме со счетом 4:3 и вышли в финал плей-офф КХЛ.

"Не выиграли четыре игры дома. Так получилось. Я бы хотел поздравить ребят с окончанием сезона, – цитирует Квартальнова пресс-служба "Ак Барса". – "Авангард" был сильнее. Мы проиграли. Конечно, хотели другой результат, но получилось так.

Напомним, за Кубок Гагарина "Авангард" поспорит с московским ЦСКА. Серия стартует 18 апреля в Москве. Вторая игра пройдет там же 20-го числа.