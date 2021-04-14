Тренер "Ак Барса" Квартальнов: мы были прижаты к стенке

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над омским "Авангардом" в шестой встрече полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Кроме того, наставник казанского клуба объяснил, почему оставил в запасе трех легионеров из первой пятерки.

"Мы приняли решение играть таким составом. Тяжелые матчи идут. Те ребята, которые вышли – справились. Нам нельзя было проигрывать, мы были прижаты к стенке", – цитирует Квартального официальный сайт КХЛ.

Напомним, что "Ак Барс" обыграл в гостях "Авангард" со счетом 2:0. Судьба серии решится в Казани. Седьмая игра между казанским и омским клубами состоится 15 апреля.