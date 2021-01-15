"Ак Барс" обыграл "Авангард" и первым пробился в плей-офф

Определился первый участник плей-офф Кубка Гагарина. Им стал казанский "Ак Барс", обыгравший дома омский "Авангард" 3:1.

"Авангард" первым добился успеха. Уже на 3-й минуте Андрей Береглазов после передачи Ильи Ковальчука вывел гостей вперед. Но Станислав Галиев через 13 минут реализовал численное преимущество и сравнял счет. Во втором периоде "Ак Барс" уже вел 2:1 после броска Андрея Педана, а в третьей 20-минутке Андрей Лукоянов установил окончательный счет – 3:1. "Ак Барс" набрал 72 очка и гарантировал участие в плей-офф.

В Череповце "Северсталь" с результатом 3:2 обыграла рижское "Динамо". У победителей шайбы забросили Александр Петунин, Максим Казаков и Якоб Берглунд. В составе рижан отличились Джей Си Липон и Рис Скарлетт. "Автомобилист" выиграл в Минске у местного "Динамо" 2:1 за счет двух голов Петера Холланда. Гол престижа на счету минчанина Степана Фальковского.

Московское "Динамо" праздновало победу над нижегородским "Торпедо" 5:3. По разу поразили ворота соперников Ильи Круглова, Дмитрия Кагарлицкого, Михала Чайковского, Даниила Тарасова и Артема Волкова. В составе "Торпедо" шайбы на свой счет записали Иван Чехович, Энли Мили и Джордан Шварц. В еще одном московском матче "Спартак" проиграл финскому "Йокериту" 1:3. На голы Ессе Йоэнсу, Юлиуса Юнттилы и Петера Регина красно-белые смогли ответить только голом Робина Гэнела.