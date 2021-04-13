"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Авангардом". Потребуется третий матч

В Балашихе закончился шестой матч финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский "Ак Барс" выиграл у омского "Авангарда" 2:0 и сравнял счет в серии 3:3. Второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче.

После двух периодов на табло арены, носящей олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина, горели два нуля. Но в третьей 20-минутке казанцам удалось склонить чашу весов в свою пользу. На 46-й минуте Кирилл Пертов поразил ворота "Авангарда". А на 60-й минуте он же отправил шайбу в уже пустые ворота.

В результате победа "Ак Барса" 2:0. Счет в серии стал равным 3:3. Судьба путевки в финал решится в четверг в Казани. Первым финалистом Кубка Гагарина стал ЦСКА.