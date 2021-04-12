Два Максима вывели ЦСКА в финал Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл шестой матч финала Западной конференции у СКА 2:0, а вместе с ним и серию 4:2. Московские армейцы стали финалистами Кубка Гагарина.

Победу москвичам принесли голы двух Максимов. На 34-й минуте Максим Шалунов использовал ошибку вратаря СКА Магнуса Хелльберга. Перед самым перерывом Максим Соркин поразил ближний угол ворот хозяев. Хелльберг также мог сыграть лучше.

ЦСКА довел встречу для победы. Другой шведский вратарь, страж ворот москвичей Ларс Юханссон сыграл безупречно, в третий раз в серии сохранив ворота неприкосновенности. ЦСКА выиграл серию 4:2, вышел в финал Кубка Гагарин. Вторую участник главного противостояния станет известен в серии между "Авангардом" и "Ак Барсом".