КХЛ. "Авангард" обыграл минское "Динамо", "Локомотив" уступил "Северстали"

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" в Балашихе обыграл минскую команду "Динамо" – 3:1. Для "ястребов" эта победа стала четвертой в последних пяти встречах.

У победителей две шайбы забросил Корбан Найт (41-я, 52-я минуты) и одну – Рид Буше (36). Найт, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу. В составе минчан единожды отличился Роб Клинкхаммер (56).

"Авангард" с 73 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на шестой строчке на Западе, имея в активе 59 баллов.

В параллельно встрече вечера "Северсталь" на домашнем льду переиграла "Локомотив" – 4:2. Для ярославцев, занимающих третье место в Западной конференции, это поражение стало вторым кряду.