"Авангард" прервал победную серию "Локомотива" в КХЛ

"Авангард" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл в Балашихе "Локомотив" – 4:2. Ярославцы прервали беспроигрышную серию из четырех матчей.

У победителей голами отметились Илья Ковальчук (27-я минута), Денис Зернов (31), Рид Буше (56) и Алексей Потапов (59), а в составе "железнодорожников" шайбы забросили Максим Осипов (11) и Андрей Петрессон (50).

"Авангард" одержал четвертую победу в последних пяти встречах и с 71 очком занимает второе место в Восточной конференции, а "Локомотив" расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе также 71 балл.