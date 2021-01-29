Хоккейный "Локомотив" переупрямил гостей из "Авангарда"

Ярославский "Локомотив" на своем льду встречался с омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время матча завершилось вничью (2:2), а в овертайме победили хозяева – 3:2.

Гости начали встречу весьма активно и уже к 7-й минуте вели со счетом 2:0 после точных бросков Буше и Емелина. Однако "Локо" "долго запрягал", но сумел перевести игру в овертайм. У хозяев отличились Красковский и Пулккинен. Решающий гол в дополнительное время провел Охтамаа.

Оба клуба практически уже обеспечили себе участие в плей-офф: "Локомотив" (71 очко) идет в тройке лучших в Западной конференции КХЛ, омские "ястребы" (69 очков) – вторые на "востоке". Тем не менее, в оставшихся матах они наверняка хотели бы улучшить позицию для более уверенного старта в Кубке Гагарина.