Первая женщина-руководитель ЦРУ подала в отставку

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел объявила о своей отставке.

Как передает ТАСС, об этом она сообщила в письменном заявлении, в котором подчеркнула, что для нее было честью возглавлять ЦРУ, которую она назвала "удивительной организацией".

64-летняя Хаспел, которая стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ, подчеркнула, что очень гордится проделанной ею работой.

Она служила в Центральном разведывательном управлении с 1985 года и по данным ряда международных правозащитных организаций, руководила, в частности, в начале 2000 годов секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где заключенные подвергались изощренным пыткам. Она стала директором ведомства в мае 2018 года.

Ее преемником избранный президент США Джо Байден хочет назначить экс-посла в России Уильяма Бернса.