Сенат рассмотрит кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как сообщалось, о решении выдвинуть на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса было объявлено 11 января. В ходе слушаний кандидату предстоит ответить на вопросы законодателей, после чего состоится голосование.

Уильям Бернс был послом США в России в период с 2005 по 2008 год. Позже он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, в последние годы является президентом Фонда Карнеги, напоминает ТАСС.

В конце минувшего года, говоря об американо-российских отношениях, Бернс отметил "узкий диапазон возможностей" для взаимодействия Москвы и Вашингтона и указывал на важность сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в качестве "защитного ограждения" в отношениях двух стран.

Издание Washington Post в одной из публикаций отмечало, что главными задачами для Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ станут понимание китайской проблематики, а также отказ от дипломатичности, так как ему предстоит говорить своим руководителям неприятную правду.