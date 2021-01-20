"Специя" выбила "Рому" из Кубка Италии

"Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" в Риме проиграла "Специи" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Гости забили два быстрых гола, римляне отыгрались, но уступили в дополнительное время – 2:4.

У победителей дубль оформил Риккардо Сапонара (15-я, 119-я минуты) и по разу отличились Андрей Галабинов (6, пен.) и Даньеле Верде (107), а у хозяев поля мячи забили Лоренцо Пеллегрини (43, пен.) и Генрих Мхитарян (73).

Стоит отметить, что "волки" доигрывали в меньшинстве – в начале первого дополнительно тайма красные карточки за грубую игру получили Джанлука Манчини и Пау Лопес.

Таким образом, "Рома" покинула турнир, а "Специя" вышла в четвертьфинал турнира, где 27 января сыграет с командой "Наполи", которая в 1/8 финала оказалась сильнее "Эмполи" (3:2).