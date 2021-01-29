"Наполи" вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с "Аталантой"

Футболисты "Наполи" на поле домашнего стадиона "Диего Армандо Марадона" в рамках четвертьфинала Кубка Италии обыграли команду "Специя" со счетом 4:2.

У победителей голами отметились Калиду Кулибали (5-я минута), Ирвин Лосано (20), Маттео Политано (30) и Элиф Элманс (40), а у гостей мячи забили Эммануэль Гьяси (70) и Дженнаро Акампора (73).

Таким образом, неаполитанцы вышли в полуфинал турнира, где 3 и 10 февраля сыграют с "Аталантой", которая благодаря голу Алексея Миранчука в четвертьфинале Кубка Италии обыграла "Лацио".