Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Алексей Миранчук забил свой очередной мяч в составе "Аталанты". Гол российского полузащитника принес бергамаскам победу над "Лацио" со счетом 3:2 и путевку в полуфинал Кубка Италии.

Миранчук в четвертый раз в сезоне вышел в стартовом составе "Аталанты". Его команда вышла вперед на 7-й минуте после гола защитника Берата Джимшити. Но римляне благодаря голам Ведата Мурики и Франческо Ачерби не только отыгрались, но и повели в счете. Но еще до перерыва Руслан Малиновский восстановил равновесие – 2:2.

Во втором тайме бергамаски остались в меньшинстве. Красную карточку заработал Хосе Паломино. Но "Лацио" не извлек выгоды из численного преимущества. Напротив, Алексей Миранчук через несколько минут нанес точный удар по воротам гостей – 3:2. После гола российский полузащитник уступил место на поле Дувану Сапате. Который мог забить четвертый гол, но не реализовал пенальти. Удар колумбийца отбил опытнейший вратарь Пепе Рейна.

"Аталанта" сумела удержать победный счет 3:2. Бергамаски вышли в полуфинал Кубка Италии.