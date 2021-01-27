Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" против "Лацио"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе матча 1/4 финала Кубка Италии. Команда Миранчука проведет матч с "Лацио".

В Бергамо "Аталанта" поспорит за выход в полуфинал Кубка Италии с римским "Лацио". Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет матч в стартовом составе. Футболист сборной России в третий раз начнет встречу с первых минут.

Алексей Миранчук пришел в "Аталанту" в конце августа 2020 года. За это время он сыграл 14 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.