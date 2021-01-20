"Аталанта" спаслась в Удине. Миранчук впервые вышел в основе

Футболист национальной сборной России Алексей Миранчук впервые в нынешнем сезоне вышел в основном составе итальянской "Аталанты", которая проводила гостевой матч с "Удинезе" в рамках перенесенной игры 10-го тура итальянской Серии "А". Хозяева вели 1:0, но не удержали победу. Ничья – 1:1.

Миранчук внешне легко вписался в состав "Аталанты", но до сих пор тренерский штаб использовал его только в качестве игрока на замену. И вот в Удине Алексей стал одним из 11 футболистов основы. Надо признать, что россиянин не был слишком заметен на поле и на 58-й минуте был заменен.

А счет открыли хозяева, причем Перейра сделал это на 1-й минуте, буквально ошарашив гостей. "Аталанта" долго собиралась с силами, но сумела отыграться еще до перерыва: на 44-й минуте "гол в раздевалку" удался Муриэлю. Во втором тайме гости были активнее, но и с Миранчуком в составе, и без него добиться успеха больше не смогли.