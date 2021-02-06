"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Торино"

Матчем в Бергамо между местной "Аталантой" и "Торино" продолжился 21-й тур чемпионата Италии по футболу. Хозяева поля, ведя в три мяча, упустили победу. Итоговый счет – 3:3. Российский полузащитник Алексей Миранчук принял участие в игре, выйдя на замену во втором тайме.

Россиянин появился на поле на 59-й минуте вместо Йосипа Иличича. 25-летний футболист поучаствовал в нескольких опасных атаках хозяев поля. Однажды он был близок к тому, чтобы поразить ворота соперника, однако попал в штангу.

В составе клуба из Бергамо мячи забили Йосип Иличич (14-я), Робин Гонсенс (19-я) и Луис Мурьель (21-я). За гостей отличились Андреа Белотти (42-я), Бремер (45-я) и Федерико Бонаццоли (84-я).

В турнирной таблице "Аталанта" идет седьмой, набрав 37 очков в 21 матче. "Торино" с 16 баллами располагается на 17-м месте.

Ранее Алексея Миранчука признали лучшим футболистом "Аталанты" в января. В голосовании среди болельщиков он набрал 82,4 процента голосов.