"Аталанта" Миранчука победила "Фиорентину" Кокорина

Во Флоренции состоялась игра 30-го тура чемпионата Италии по футболу между местной "Фиорентиной" и "Аталантой" из Бергамо. Встреча получилась результативной. На двоих команды забили пять мячей. Гости обыграли хозяев поля со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Дуван Сапата (13-я и 40-я минуты). Еще один гол с пенальти забил Йосип Иличич (70-я). У проигравших оба мяча оказались на счету Душана Влаховича (57-я и 66-я)​​​.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук появился на поле лишь на 86-й минуте. Россиянин заменил Сапату. Нападающий "фиалок" Александр Кокорин в игре участия не принял. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Клуб из Бергамо набрал 61 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 30 баллами располагается на 16-м месте.