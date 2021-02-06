Миранчук признан лучшим футболистом месяца в "Аталанте"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук признан болельщиками итальянского клуба лучшим футболистом января.

Как сообщает пресс-служба бергамасков, Алексей в ходе голосования набрал 84,2 процента голосов и опередил по этому показателю аргентинского защитника Кристиана Ромеро (15,8%).

В первом месяце 2021 года россиянин принял участие в восьми матчах "Аталанты" во всех турнирах. Миранчук забил по одному мячу в ворота "Кальяри" (3:1) и "Лацио" (3:2) в играх Кубка страны, гол в ворота римлян оказался победным и вывел клуб в полуфинал турнира.