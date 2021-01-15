Итальянцы придумали Миранчуку прозвище

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук приобрел прозвище. Итальянский статистический сервис назвал его Матрешкой.

Как сообщает Чемпионат.com, итальянский филиал статистического сервиса Opta прозвал Миранчука Матрешкой. Об этом стало известно из сообщения Opta, появившегося после гола российского полузащитника в ворота "Кальяри". О реакции самого футболиста и болельщиков "Аталанты" пока неизвестно.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в конце августа из "Локомотива". Российский футболист неизменно забивал в своих дебютных матчах в разных турнирах. В Лиге чемпионов он поразил ворота датского "Мидтьюлланда". Первый гол россиянина в Серии А был забит в ворота "Интера". Накануне Миранчук открыл своим голам в Кубке Италии, огорчив "Кальяри". "Аталанта" одержала победу с результатом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.