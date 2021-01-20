Жители Крыма празднуют день Республики

Жители Крыма сегодня празднуют день Республики. Ровно 30 лет назад, когда Советский Союз уже был на грани распада, прошел референдум о статусе полуострова. По итогам большинство крымчан высказалось за образование автономии. И, по сути, за курс на воссоединение с Россией. Как Крым еще почти четверть века шел к этой цели и как преобразился за последние семь лет.

Все документы, касающиеся полуострова, находятся в госархиве республики. Здесь, помимо прочих, хранится и датируемый 20 января 1991 года. Именно тогда и был проведен первый крымский референдум, после которого на карте мира появилась новая республика Крым.

Событие в истории Крыма, которое сложно переоценить. Небывалая по тем временам явка – 82 процента. И только один вопрос в бюллетене: "Вы за создание Автономной Крымской Социалистической республики как субъекта СССР – да или нет?"

К 30-летию референдума в крымском музее открылась выставка удостоверения участников, плакаты и десятки фотографий история глазами ее участников.

"Национальные республики тогда пытались выходить из состава Союза. И таким пограничным регионам, как Крым, где большинство населения составляли русские, русский язык был бытовым, нужно было выбирать какую-то стратегию. Крымчане голосовали за восстановление связей, единства с большой Родиной", – говорит директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Тогда, зимой 1991 года Советский Союз уже был на грани распада. Жители полуострова хотели самостоятельно решить свою дальнейшую судьбу. 20 января в Крыму провели первый в стране референдум. Абсолютное большинство крымчан проголосовали за создание автономной республики в составе СССР. Но вместо этого они уже скоро оказались на Украине. И больше 20 лет пытались вернуться в домой.

"Референдум 1991 года был показателем отношения крымчан к нашей большой стране. Мы себя считали частью России. И итоги этого референдума пересекаются с референдумом 2014 года. 82 процента явка и 93 процента "за". Такие же практически результаты и в 2014 году были", – говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

За эти семь лет Крым изменился на глазах. То, о чем на полуострове в 90-х годах прошлого века могли только мечтать, сегодня стало реальностью. Грандиозное сооружение, настоящая стройка века завершилась. По Крымскому мосту каждый день проезжают тысячи автомобилей. Пассажирские поезда привозят туристов на полуостров. По железнодорожному бархатному пути ходят и грузовые составы. Достроена главная транспортная артерия Крыма. 250-километровая "Таврида" пересекает через весь полуостров от Керчи до Севастополя. Рекорды бьет и новый терминал аэропорта. "Крымская волна" с каждым годом обслуживает все больше пассажиров.