Первого президента Украины готовы принять в Крыму

Крым откликнулся на желание первого президента Украины и представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука посетить полуостров. Крым открыт для всех желающих приехать и объективно оценить на месте ситуацию в регионе, пригласил Кравчука глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Сам Кравчук ранее сомневался в том, что такая его поездка будет позитивно оценена российской стороной и принесет ему "большое удовлетворение".

"Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать", – цитирует Гемпеля РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента добавил, что главное, чтобы у Леонида Кравчука хватило мудрости и политического мужества, чтобы признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму, а также признать, что крымчане на референдуме 2014 года приняли верное решение вернуться на свою историческую родину в Россию. За воссоединение с Россией тогда проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Мартовский референдум был проведен после февральского государственного переворота на Украине. Тогда действовавший президент Украины Виктор Янукович через Крым выехал в Россию. Референдуму об определении пути дальнейшего развития в Крыму и в Севастополе прошли демократически, в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций.