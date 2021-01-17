Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер забыл о главном – желании крымчан вернуться на историческую родину. Многие политики комментируют возвращение Крыма в состав РФ, но все они забывают о желании самих крымчан, по грубейшей ошибке оказавшихся на Украине. Люди имели право на проведение референдума 2014 года. Крым – непотопляемый российский авианосец, даже если это не нравится Западу, подчеркнул Гемпель.

Также слова Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения Североатлантического альянса, прокомментировали депутаты Госдумы. Депутат от Крыма Руслан Бальбек считает, что крымчане ментально оставались частью России. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Шредер плохо знает ситуацию в Крыму, какой она оставалась до 2014 года, передает РИА Новости.

Ранее экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров "Роснефти" Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО. И это грубое нарушение международного права.