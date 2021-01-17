Депутат рассказал Шредеру правду о возвращении Крыма в Россию

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил в воскресенье, что крымчане мечтали о возвращении домой – в Россию – с 1992 года, а расширение НАТО – вторично.

Так Белик прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который считает, что расширение НАТО на восток стало причиной выхода Крыма из состава Украины​​​.

Белик указал, что Шредер не знает о ситуации в Крыму до 2014 года, ведь все это время большинство жителей полуострова открыто выступали в поддержку России, а украинские ценности были им чужды и отторгались.

"Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись "Севастополь – Россия", – пояснил депутат.

Ранее Герхард Шредер в интервью журналу Spiegel заявил, считает возвращение Крыма "нарушением международного права".

В тоже время Шредер назвал политику санкций неэффективной и призвал решать проблемы через диалог, пишет РИА Новости.

Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Киеву, уверен бывший канцлер Германии.