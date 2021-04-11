Бывший представитель НАТО в России пофантазировал на тему Крыма

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах считает, что Украина может вернуть Крым. Для этого, по его мнению, нужно дождаться, пока Россия сама "развалится".

Затем, продолжил Табах, возможны варианты: Крым может вернуться в состав Украины или стать независимым государством, дружественным по отношению к Киеву.

Что же касается Донбасса, отставной капитан выразил уверенность, что захватить эти территории для Вооруженных сил Украины не составит труда.

При этом ситуацию на юго-востоке Украины экс-представитель НАТО охарактеризовал ее как "сложную и опасную".

Кроме того, он признал, что Россия занимает "непростую позицию" в этом вопросе, пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность Вашингтона относительно "российских действий у границы Украины" и предупредил о возможных последствиях для Москвы, если она продолжит "действовать агрессивно".

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами: "Как бы не простудиться на ваших похоронах".