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Обмен санкциями 5 минут назад

23 января 2021 20:01

Новый глава ХДС разочаровал и удивил крымских немцев


wikipedia.org

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель разочарован приверженностью нового главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета антироссийской санкционной политике.

Накануне Лашет заявил, что оснований для отмены санкций ЕС против России нет. Гемпель отреагировал на это заявление, назвав такую позицию "недальновидности и глупостью", его цитирует РИА Новости. Также Гемпель расценивает слова Лашета как политический реверанс заокеанским партнерам.

Ранее сообщалось, что Лашет, как руководитель партии, может сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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