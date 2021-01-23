Новый глава ХДС разочаровал и удивил крымских немцев

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель разочарован приверженностью нового главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета антироссийской санкционной политике.

Накануне Лашет заявил, что оснований для отмены санкций ЕС против России нет. Гемпель отреагировал на это заявление, назвав такую позицию "недальновидности и глупостью", его цитирует РИА Новости. Также Гемпель расценивает слова Лашета как политический реверанс заокеанским партнерам.

Ранее сообщалось, что Лашет, как руководитель партии, может сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель.