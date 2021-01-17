Новый глава ХДС – противник санкций и защитник "Северного потока-2"

В Германии официально назван кандидат в преемники канцлера Ангелы Меркель. Армин Лашет избран председателем Христианско-демократического союза – крупнейшей и самой влиятельной партии в стране. Продолжатель линии Меркель и сторонник достройки "Северного потока -2". Уравновешенный центрист. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Его предки были родом из Бельгии. Сам – католик, родившийся в Аахене. Армину Лашету 59 лет. Производит хорошее впечатление.

Берлинская штаб-квартира ХДС спроектирована в виде корабля. если задержаться в рамках архитектурного образа, то этот корабль в третий раз за один рейс поменял капитана, и, разумеется, поскольку из-за ковида все это происходило онлайн, через интернет, попутно приходилось отбиваться от хакеров, пытавшихся взять на абордаж партийный сервер.

C начала электорального цикла, который завершится федеральными выборами 26 сентября этого года, у руля партии, как и положено, стояла канцлер Меркель. Она сразу оповестила всех о том, что это ее последний срок, и попыталась найти преемницу.

В декабре 2018-го на посту председателя ХДС была утверждена Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кроме аббревиатуры "АКК", она запомнится прозвищем мини-Меркель, не слишком выразительным выступлением партии на региональных выборах, желанием "говорить с Россией с позиции силы", а также консолидированным голосованием ХДС и ультраправой "Альтернативы для Германии" в парламенте Тюрингии. Последнее стало причиной скандала, который навел Меркель на мысль, что с этим председательством пора заканчивать.

"Для меня лично это особенный съезд. Это мой 14-й партийный съезд в качестве канцлера и мой последний на этом посту. Я надеюсь, что будет избрана команда, которая возьмет в свои руки судьбу нашей гордой партии и затем вместе со всеми членами найдет правильные ответы на задачи будущего", – заявила Меркель.

Отчетно-перевыборный съезд два раза переносили, после чего решили устроить цифровое голосование, поскольку откладывать уже дальше некуда.

Новый председатель ХДС Армин Лашет хорошо знаком российским дипломатам и политологам. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, частый гость российско-германского форума "Петербургский диалог". Противник санкций и защитник "Северного потока-2". От иных соискателей партийного поста Лашета как раз и отличает то, что в нем можно увидеть продолжателя традиций старой школы восточной политики ФРГ, многие связывают с ним надежды на нормализацию двусторонних отношений, при обоюдном признании ряда проблем, по которым согласие невозможно.

"Существует много конфликтов, в которых мы должны продвигаться вперед, не отказываясь от своей позиции, например, по Крыму. Мы можем быть откровенны друг с другом и по-прежнему сотрудничать в других областях", – считает Лашет.

В то же время Лашет, конечно, остается адептом западной идеи в том виде, в каком она сформировалась после окончания холодной войны. В его портфеле – полный набор либеральных ценностей, а в словах – сожаление по поводу крушения американоцентричной картины мира. Трамп – кошмарный сбой программы.

"Корона", локдаун, мутирующий вирус – словно этого мало, так еще и картины из вашингтонского Капитолия. Америка всегда была страной свободы и демократии. Доверие было подорвано президентом, который пролил яд в душу американцев", – отметил Лашет.

Очевидно, не только канцлеру, но и председателю правящей партии Германии придется тратить силы на оздоровление отношений с ключевым союзником, которые Трамп также подверг жесткой интоксикации. При этом Лашет так до конца и не развеял сомнения в том, что такого рода задачи соответствуют его политическим амбициям.

В 2018-м, когда избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однопартийцы называли его кандидатуру, но он никак на это не реагировал. Сын шахтера, отсчитывающий свою родословную от императора франков Карла Великого, игнорировал перспективу – вел себя так, будто, находясь во главе самой густонаселенной земли Германии, считает свой потенциал реализованным и полностью этим удовлетворен. Отсюда возникает подозрение, что на федеральный уровень его буквально вытащила Меркель, потому что два других кандидата для нее были один так себе, а другой вообще кошмарный.

Соперниками Лашета были бизнесмен Фридрих Мерц и председатель Международного комитета Бундестага Норберт Реттген. Все трое – из Северного Рейна-Вестфалии, у каждого по трое детей. Ну, и все. В остальном не слишком похожие люди, по крайней мере, для канцлера. Реттген – трансатлантист, либерал, но в отличие от Лашета противник "Северного потока" и, что важнее для Меркель, человек, проваливший ответственное задание.

Под его руководством в 2012-м ХДС с треском проиграла в Северном Рейне-Вестфалии социал-демократам, а при Лашете выиграла. Он вообще единственный, у кого есть опыт электоральных побед.

Что же касается Мерца, тут старая вендетта. Он планировал стать лидером ХДС после ухода с этого поста Гельмута Коля. Меркель его отодвинула, и он ушел в бизнес, заработал много денег, но хотел власти. Пытался в 2018 году – проиграл. И вот снова проявился, критиковал "левый крен" христианских демократов, хотел вернуть партию к ее консервативному проекту.

С Лашетом такого не случиться. Не должно. "Никаких экспериментов! Этому слогану уже более шести десятилетий, но он по-прежнему лучше всего отражает, как работает ХДС.

Лашет как федеральный уже политик обладает нелишним качеством – он открыт почти для любых коалиций, даже с "зелеными", разумеется, кроме левых и "Альтернативы". Это, конечно, важно, учитывая близость федеральных и серии из пяти земельных выборов. Но тут возникает одно "но". Гибкий, мягкий, позитивный, "господин так держать". Вот только по широко распространенному в партии и в Германии мнению, не тянет Лашет на канцлера конкретно в данный момент времени. А это значит, что теоретически традиция вновь может быть нарушена и повторится история Герхарда Шредера, который стал канцлером прежде, чем занять пост лидера Социал-демократической партии.

Роль преемника Меркель СМИ открыто примеряют на министра здравоохранения Йенса Шпана или, вот уж совсем необычное дело, на баварского премьера Маркуса Зедера – лидера крохотного партнера ХДС Ххристианско-социального союза, никогда не выходившего за пределы Баварии. Зедер, которого также хорошо знают в России – недавно он встречался с Владимиром Путиным – никак свои планы на Берлин не обозначает. Но победе Лашета рад. Spiеgel тут же намекнул, что Зедер затаился – караулит момент для удара.

"С Армином Лашетом мы давно знакомы и работаем вместе уже много лет. Бавария и Северный Рейн-Вестфалия – крупнейшие немецкие регионы, между которыми тесные связи. Я даже представлял книгу Лашета, поэтому мы знаем друг друга даже лучше, чем вы думаете", – отметил Зедер.

Определиться с тем, кто будет канцлером в случае успеха ХДС в сентябре, партии необходимо не позже марта – избиратель должен представлять всю картину до начала избирательной кампании. Но время подумать есть. Пока же Лашет победил. Или так: победила Меркель.

Во-первых, действующий канцлер Германии обезопасила свое политическое наследие. Мерц вряд ли уже когда-нибудь рискнет проиграть еще раз и навеки прослыть в истории партии хроническим неудачником. Во-вторых, Ангела Меркель все-таки стала еще на один шаг ближе к осуществлению своей мечты – передать дела и прокатиться по Транссибу от Москвы до Владивостока.