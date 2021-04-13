Мягкий Лашет или жесткий Зёдер: ХДС выбирает смену Меркель

Несогласованность действий на международной арене для единой Европы может плохо кончиться, ведь уступать, судя по заявлениям главы Еврокомиссии, не собирается никто, причём в буквальном смысле. За то, что коллега из Евросовета Мишель не уступил кресло на встрече с Эрдоганом – оскорбленная фон дер Ляйен требует подробной дачи показаний.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен все-таки решилась на публичное выяснение отношений с главой Евросовета Шарлем Мишелем по поводу конфуза, случившегося в гостях у президента Турции. Это, когда "не так сели".

Фон дер Ляйен предупредила коллегу, что диванчики не ее уровень, и всерьез намерена обсудить случившееся с депутатами Европарламента.

Конечно, можно было не заметить ошибки протокольной службы, поставившей только два стула – для Эрдогана и Мишеля, и не закатывая сцен, спокойно разместиться в сторонке, как это не раз делал предшественник фон дер Ляйен – Жан Клод Юнкер, но тогда пресса не трубила бы о коварстве и сексизме Эрдогана и об очередном унижении Европы. Все-таки, никто не умеет ударить в грязь лицом с такой самоотдачей, как нынешняя евробюрократия.

На этом комичном фоне "борьба за кресло", разворачивающая внутри правящего в Германии союза ХДС-ХСС, выглядит политически даже более содержательной и принципиальной, чем есть на самом деле: за четыре с половиной месяца до федеральных выборов партии Меркель и ее баварским союзникам надо срочно определиться с кандидатурой на пост канцлера.

"После пандемии Германии необходимо будет приложить большие усилия для восстановления экономического роста, экономической мощи и серьёзной бюджетной политики. Но нашим европейским соседям придётся ещё труднее, в Евросоюзе возникнут трения, а проблемы во всём мире усилятся. В моём понимании, федеральный канцлер занимает европейскую должность", – говорит Армин Лашет, председатель Христианско-демократического союза Германии, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Армин Лашет по своему статусу претендент № 1, но его личные рейтинги невысоки – за ним шлейф скандала с закупками медицинских масок у компании, с которой сотрудничает его сын, и репутация продолжателя курса Меркель, довольно лихорадочного в условиях пандемии.

Последний опрос, проведенный газетой Der Tagesspiegel, показывает, что большее одобрение у избирателей вызывает кандидатура баварского премьера Маркуса Зёдера, возглавляющего сестринский ХСС. И от перспективы стать канцлером он не намерен отказываться.

"Опросы – это еще не всё, но они являются четким ориентиром и показателем того, что думает население. И мы не можем отделяться от большинства людей в нашей стране", – заявил Зёдер.

Союз, как кратко называют в Германии объединение ХДС-ХСС, дважды шел на выборы, выдвигая баварцев – Штрауса и Штойбера – на пост главы федерального правительства. Оба раза неудачно.

Отчасти, памятуя и об этом опыте, президиум ХДС поддержал Лашета, но партия все равно раскололась. Многие региональные отделения – Берлин, Бранденбург, Бремен, Баден-Вюртемберг, Тюрингия, Шлезвиг-Гольштейн – на стороне Зёдера, который воспринимается, как более эффективный антикризисный менеджер.

"То, что изначально задумывалось как дружеское соглашение между Зёдером и Лашетом о кандидатуре канцлера, становится все более похоже на жесткую дуэль", – констатирует Der Tagesspiegel.

Они очень близки по своим взглядам на ключевые вопросы внутреннего развития, и взаимодействия с внешними партерами, к России оба относятся спокойно и прагматично.

Различия стилистические: мягкий, весь на позитиве Лашет, жесткий и решительный Зёдер. Тем не менее, от того, угадает ли Союз со своим кандидатом, зависит, насколько драматические изменения претерпит немецкая политика по итогам выборов.

Вторая партия Германии – "Зеленые" – уверенно догоняет партию Меркель в рейтинге популярности и, по многим прогнозам, сумеет войти в следующее федеральное правительство, по крайней мере, как младшие партнеры ХДС-ХСС.

Если этот прогноз оправдается, и христианские демократы пригласят в коалицию экологов, то будущему канцлеру придется всерьез побороться за сохранение курса Меркель.

Напротив, против тотальной украинизации внешней политики Германии, потому, что портфель министра иностранных дел, наверняка окажется в руках "Зеленых". Возможно, находясь во власти они будут осмотрительнее, но сейчас все их действия как оппозиции, направлены на полный разрыв отношений с Россией.