Армин Лашет официально стал председателем ХДС

Председателем Христианско-демократического союза (ХДС) официально утвержден премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. Итоги голосования на съезде партии 15-16 января подвели генсек ХДС Пауль Цимиак и депутат бундестага Томас де Мезьер. Лашет получил 83,35% голосов делегатов съезда с правом голоса. Кроме того, было проведено голосование по почте.

По мнению самого Армина Лашета, результат голосования – сигнал к сплочению ХДС. Итоги голосования признали и соперники Лашета на выборах – экс-лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, сообщает ТАСС.

Лашет получил 796 голосов от 980 делегатов с правом голоса при электронном голосовании. Но из-за юридических формальностей его победа должна была быть дополнительно подтверждена отправкой формуляров для голосования по почте. Премьер земли на северо-западе Германии может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Она уже заявила о своем уходе из политики после выборов в бундестаг 26 сентября.

Но заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что после отдыха Ангела Меркель обречена вновь вернуться в международную, европейскую или мировую политику.

Германия тем временем пытается ускорить строительство газопровода "Северный поток-2". Это связано с близящимся формированием нового правительства Германии, отметил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. При этом с технической точки зрения, добавил он, работы по прокладке трубопровода проще было бы вести весной.

При этом премьер Северного Рейн – Вестфалии воспринимается как лояльный проекту строительства газопровода политик.