Шпан поддержал кандидатуру Лашета на пост канцлера ФРГ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в воскресенье заявил, что лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет может претендовать на пост канцлера.

В интервью изданию Bild министр поддержал кандидатуру Лашета на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября этого года.

Ранее Bild и Spiegel сообщили, что сам Шпан активно зондировал политическую почву, стараясь выяснить свои шансы занять высший пост в Германии.

Министр опроверг сообщения и заявил, что сосредоточен на самом серьёзном кризисе в истории здравоохранения Германии.

Кто именно возглавит список от консервативного альянса ХДС-ХСС, будет определено по итогам консультаций ближайшие месяцы, пишет РИА Новости.