Нового главу ХДС выбрали со второй попытки

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выбрали новым председателем партии премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.

Противостоявший ему бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, представляющий в традиционной христианской партии консервативное крыло, не смог набрать необходимого количества голосов.

Новый глава партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель был избран во втором туре, первый завершился безрезультатно. В выборах принимали участие трое кандидатов, глава международного комитета Бундестага Норберт Реттген выбыл по результатам первого тура, пишет ТАСС.