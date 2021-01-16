Германия на распутье: три кандидата оспаривают пост Ангелы Меркель

Когда руководство ХДС объявило о том, что дважды перенесенный из-за ковида отчетно-перевыборный съезд все-таки состоится, но в интернете, стало ясно, что мероприятие потеряет очень важное – эмоции и овации. Узкий круг партийного актива, запертый в павильоне берлинского выставочного центра, на противоположном конце коммуникационных линий под тысячу делегатов, сидящих дома в своих цифровых кабинетах. Технологично, с санитарной точки зрения – безопасно, но пресно. Никто не скажет: "на съезд, как на праздник".

В текущем электоральном цикле, который заканчивается выборами в сентябре 2021 года, и действующий канцлер уже не планирует в них участвовать – это вторая попытка христианских демократов найти себе достойную замену Меркель. И вторая попытка Меркель, которая выходила на связь из своего офиса, поставить во главе партии идейно близкого человека.

"Для меня лично это особенный съезд. Это мой 14 партийный съезд в качестве канцлера и мой последний на этом посту. Я надеюсь, что будет избрана команда, которая возьмет в свои руки судьбу нашей гордой Народной партии и затем вместе со всеми членами найдет правильные ответы на задачи будущего", – заявила Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии.

В декабре 2018-го партия поддержала Аннгерет Крамп-Каренбауэр, которая была для канцлерин уж настолько своей, что ее называли "мини-Меркель". Вырасти так и не получилось. В начале 2020-го, после скандала вокруг консолидированного голосования ХДС и "Альтернативы для Германии" в парламенте Тюрингии, Крамп-Каренбауэр объявила об отставке.

"Я знаю, что многие ожидали от меня большего и были разочарованы ошибками. Это больно, даже сегодня", – отметила Аннгерет Крамп-Каренбауэр, председатель Христианско-Демократического союза.

На лидерство в ХДС претендуют три человека. Все трое – уроженцы Северного Рейна-Вестфалии, у каждого по трое детей. На этом сходство кончается. Фридрих Мерц – анти-Меркель. Баллотировался в 2018 году. Совсем немного проиграл Крамп-Каренбауэр. Шутят, что он попытается стать канцлером еще до выборов. Давно мечтает. У них застарелая конкуренция с Меркель, которая переиграла Мерца в аппаратной борьбе после изгнания из партии Гельмута Коля. Лишенный политических перспектив, Мерц нашел себя в бизнесе – топ-менеджер германского отделения крупнейшего в мире инвестиционного фонда Black Rock. Трансатлантист, почти либертарианец – минимум налогов, максимум свободы бизнесу.

Мерц стесняется своих денег, относя себя к верхнему слою среднего класса. Однако личный авиапарк выдает в нем весьма состоятельного человека. И это не очень хорошо. Немцы не любят богатых политиков.

Второй соискатель – Норберт Рёттген. Глава международного комитета бундестага. Не исключено, что как раз с его подачи в качестве онлайн-гостя на съезд пригласили лидера белорусской оппозиции из Литвы Светлану Тихановскую. 10 лет назад Рёттген считался восходящей звездой ХДС, но очень сильно подорвал доверие Меркель в 2012 году, когда под его руководством партия была разгромлена на выборах в Северном Рейне-Вестфалии. Последовательный противник "Северного потока-2", в отличие от третьего кандидата на высший партийный пост.

"Я рассматриваю "Северный поток-2" как экономический проект. По этому вопросу я разделяю позицию федерального правительства", – считает Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Армин Лашет – премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Единственный из троих кандидатов на высший партийный пост, у кого есть опыт побед на выборах и богатая практика управления самой мощной в электоральном плане федеральной землей Германии. При этом внешне мягкий, как правило, позитивный, что немаловажно – фаворит женской части ХДС. Из всех кандидатов Меркель он наиболее симпатичен. Как продолжатель дела Лашет не станет, по крайней мере, раньше времени, перестраивать партию под себя. Впрочем, каким бы ни был выбор съезда, он не даст стопроцентного ответа на вопрос, который всех интересует – будет ли новый лидер ХДС, в случае победы партии на выборах 26 сентября, выдвинут на пост федерального канцлера.

Ангела Меркель считает, что эти позиции неразрывны, однако ситуация может потребовать нестандартного решения. Стоит запомнить еще два имени – министр здравоохранения Йенс Шпан и премьер Баварии Маркус Зёдер, который, кстати, был с визитом в Москве менее года назад. Эти политики сейчас очень популярны, и может случиться, что партия Меркель будет определяться по вопросу о канцлере, руководствуясь тем, кого на момент выборов политическая, экономическая и эпидемиологическая турбулентность вынесет на вершину рейтинга.