Зедер и Лашет не смогли договориться

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер пока не смогли определиться, кто из них станет единым кандидатом на должность канцлера Германии от консерваторов, пишет "Бильд".

Партии входят в одну фракцию Бундестага и выдвигают единого кандидата в канцлеры. Долгое время претендент был один – Лашет, однако неделю назад о своих амбициях заявил и Зедер. Политики обещали договориться между собой до конца недели, но, как пишет издание, отложили решение этого вопроса.

И хотя представитель ХСС никогда раньше не был кандидатом в канцлеры ФРГ, сейчас рейтинги Зедера заметно выше, чем у Лашета, именно поэтому он не хочет уступать в вопросе выдвижения лидера партийного списка.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября.