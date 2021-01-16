В Германии выбирают возможного преемника Меркель

В Германии в субботу изберут возможного преемника Ангелы Меркель. Накануне там открылся съезд консерваторов, он и определит нового председателя партии. Голосовать будет 1001 делегат.

На пост главы ХДС претендуют три кандидата – бывший глава фракции в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Армин Лашет и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

По результатам опросов, явного фаворита в гонке нет, шансы претендентов равны, отмечает телеканал "Россия 24". Изначально съезд планировали провести в апреле 2020 года, но его пришлось перенести. Из-за коронавируса съезд впервые проходит в онлайн-формате.