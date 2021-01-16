Мерц призвал пересмотреть немецкую политику

Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о необходимости пересмотра экономической и энергетической политики ФРГ. Выступая на съезде партии, Мерц отметил, что из-за пандемии многие немецкие семьи переживают значительные проблемы, многие предприятия находятся на грани закрытия, растет безработица. И эти проблемы необходимо решать системно и в первую очередь технологически.

Выход будет найден, рабочий рынок вновь вырастет, пообещал Мерц, чья кандидатура считается основной на должность председателя ХДС, следовательно, он же может занять место канцлера после ухода Ангелы Меркель. По словам кандидата, энергетическая политика Германии также нуждается в пересмотре с точки зрения новых задач для экономики. И решить накопившиеся проблемы можно за счет возобновляемых источников энергии и отказа от выбросов СО2 к 2050 году.

Выборы нового председателя ХДС состоятся сегодня, на эту должность претендуют три кандидата. Мерц в предвыборных выступлениях критикует действия нынешнего канцлера и партию консерваторов в том, что они приняли на себя слишком много социальных обязательств, стали слишком "левыми", что позволило другим партиям переманить на свою сторону часть электората ХДС.