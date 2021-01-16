Как может быть полезен России новый лидер правящей партии Германии?

Правящая германская партия ХДС определилась с новым председателем. На самом деле это уже давно не Ангела Меркель. Некоторое время назад явила себя фрау Аннегрет Крамп-Карренбауэр – ее избрали на этот пост пару лет назад, чтобы вроде как набраться опыта перед тем, как идти в канцлеры, но она не справилась. И вот сегодня – новые выборы. Кто встанет во главе ХДС (а там и Германии) и что от этого России?

Объявление результатов выборов нового главы ХДС слегка напоминало телевикторину: вопрос задан, фоновая музыка зависла на напряженной ноте. Партия отвечает. Во втором туре голосования Армин Лашет обошел Фридриха Мерца. Это можно сказать по-другому: победила Ангела Меркель. Иной выбор означал бы радикальную смену курса христианских демократов, которые в последние годы "полевели", – назад к консервативным корням.

Мерц – лоббист, инвестор, миллионер – критиковал все, что делало правительство, начиная с налоговой и заканчивая миграционной политикой. В декабре 2018-го он также пытался, но проиграл выборы креатуре Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и ее провал в качестве лидера давал ему второй шанс. Все в партии знали: Мерц – это приговор политическому наследию канцлерин. Лучше всех знала сама Меркель.

"Для меня лично это особенный съезд. Это мой 14-й партийный съезд в качестве канцлера и мой последний на этом посту. Я надеюсь, что будет избрана команда, которая возьмет в свои руки судьбу нашей гордой партии и затем вместе со всеми членами найдет правильные ответы на задачи будущего", – заявила Ангела Меркель.

Изначально из трех кандидатов – в первом туре из борьбы выбыл глава международного комитета Бундестага Норберт Реттген – именно Лашет ассоциировался с "консервацией" политики Меркель. Его в Германии даже называют "господин так держать".

“Есть много людей, которые симпатизируют и доверяют Меркель и только во вторую очередь ХДС. Партии необходимо доверие сейчас, которое нельзя просто подарить или передать по наследству", – уверен Лашет.

Лашет – премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии. На земельных выборах 2017-го он обеспечил партии контроль над этим крупнейшим электоральным ресурсом Германии. Но в отличие от двух других соискателей высшего партийного поста, которые таких значимых результатов в своем багаже не имеют, Лашет никогда не шел поперечным курсом относительно федерального центра. Это явно проявилось в ходе недавних дискуссий вокруг "Северного потока-2".

"Я рассматриваю "Северный поток-2" как экономический проект. По этому вопросу я разделяю позицию федерального правительства", – отметил Армин Лашет.

Лашет – частый гость российско-германского форума "Петербургский диалог". Не в пример многим своим коллегам, его характеризует желание не демонизировать Россию, а все-таки разобраться в сути событий. Он, в принципе, не сторонник санкций.

"Существует много конфликтов, в которых мы должны продвигаться вперед, не отказываясь от своей позиции, например, по Крыму. Мы можем быть откровенны друг с другом и по-прежнему сотрудничать в других областях", – считает Лашет.

В немецкой политической практике глава партии ведет ее на выборы – они в Германии 26 сентября – и в случае победы формирует правительство. Но, несмотря на подтвержденный голосованием авторитет, далеко не все даже в самой ХДС видят в Лашете будущего канцлера. Мягкий, улыбчивый, а момент требует жесткого, харизматичного. Не исключен вариант, что преемником Меркель станет кто-то другой, например, министр здравоохранения Йенс Шпан. Или, может быть, Маркус Зедер – премьер-министр Баварии, который не так давно приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Накануне, когда он выступал на съезде, его не просто слушали – его и оценивали. Ну, а сегодня, наоборот, баварский премьер оценивал выбор ХДС.

Зедер формально не состоит в партии Меркель, а руководит ее баварским "осколком" – Христианско-социальным союзом. Несмотря на то что деление формальное, еще никогда представитель ХСС не становился номером один и для ХДС. Но ситуация, как продемонстрировала организация онлайн-съезда, и дальше может потребовать нестандартных решений.

Съезд закончен, но процедура подведения итогов – еще нет. Принципиально результат уже не изменится, но он все-таки будет перепроверен – Интернету в ХДС не вполне доверяют. К 22-му числу делегаты съезда должны подтвердить свой выбор, отправив в секретариат партии бумажный бюллетень.