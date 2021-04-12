Меркель заявила о последнем выступлении в должности канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в открытии промышленной выставки в Ганновере. Во время события она заявила о том, что на этом мероприятии будет ее последнее выступление на посту, который она сейчас занимает.

В текущем году в Германии должны состояться парламентские выборы. На них изберут членов 20-го созыва бундестага, а в дальнейшем они определятся с кандидатурой нового канцлера.

Еще в 2018 году Меркель говорила о том, что это ее последний срок в качестве канцлера. Свое решение политик объяснила тем, что нужно открыть новую страницу.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что государственный деятель вакцинируется в ближайшее время.

Тем временем Меркель заявила о том, что число больных коронавирусом в государстве растет. По ее словам, это самая жесткая волна пандемии. Канцлер отметила, что вакцинация остается главным оружием в борьбе с пандемией.