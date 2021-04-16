Меркель все же привилась

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса. Она выбрала препарат компании AstraZeneca. Об этом сообщили в кабинете министров.

Меркель предстоит еще получить второй компонент лекарства, пока ей ввели первую дозу. Она заявила, что вакцинация является ключом к преодолению пандемии.

Сама канцлер отметила, что в Германии ситуация с COVID-19 остается крайне серьезной. Меркель указала на понимание тех граждан, которые пытаются обойти ограничения, введенные в связи с коронавирусом. При этом она указала на важность соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС.

В настоящее время в ФРГ действует карантин. Он менее жесткий, чем зимой. За минувшие сутки, по данным на 16 апреля, там зафиксировали 26 тысяч заболевших COVID-19.

Ранее Ангела Меркель анонсировала последние дни нахождения на посту канцлера Германии. Напомним, что в текущем году должны состояться парламентские выборы.