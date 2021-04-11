Меркель отменила прививку от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку, которую должна была сделать на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. В этом прививочном пункте используется Vaxzevria ("Ваксзевриа") британско-шведского производителя AstraZeneca. По информации Bild, запись на имя Меркель и с совпадающей датой рождения (17.07.1954) была отменена через платформу Doctolib.

Издание предполагает, что причина – важное заседание руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз, на котором обсуждалось, кто возглавит список от консерваторов на выборах в Бундестаг.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что госпожа канцлер непременно привьется в ближайшее время и сообщит об этом.