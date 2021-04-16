Вирус не ведет переговоры: Меркель вакцинировалась, но призвала к локдауну

Число новых случаев в неделю во всем мире почти удвоилось за последние два месяца, приблизившись к самому высокому показателю за все время пандемии, сообщил 16 апреля 2021 года глава ВОЗ. Отреагировали не все: несмотря на то, что в Британии обнаружили новый "индийский" штамм, Португалия и Германия вычеркнули королевство из красного списка поездок. А в Италии, где пообещали смягчить ограничения с 26 апреля, теперь тоже путешествуют: с отрицательным тестом можно на поезд Рим-Милан, а в Болонье набирают группы для вакцинотуров в Сербию, выбирая из пяти доступных препаратов, в том числе "Спутника V". У канцлера ФРГ Ангелы Меркель сегодня в Берлине такого выбора не было.

На сегодняшний день у Ангелы Меркель было запланировано два ответственных мероприятия: второе – вакцинация, в середине дня канцлер получила первый укол AstraZeneca и опубликовала в Twitter документальное подтверждение этого события.

Но перед этим – презентация поправок к закону об "эпидемиологической защите". Канцлер намерена пресечь самодеятельность региональных властей, и ввести единый принцип ухода в локдаун и выхода из него же.

"Вирус не прощает нерешительности, – предупредила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. – Она лишь только все усложняет. Вирус не прощает сомнений. Они лишь продлевают его существование. Вирус не ведет переговоров. Он понимает только один язык – язык уничтожения".

Если уровень заболеваемости в той или иной федеральной земле в течение трех дней превышает 100 человек на 100 тысяч населения, автоматически закрываются отели, салоны красоты и магазины, кроме, аптек и продуктовых, вводится комендантский час с 21 часа до 5 утра, ограничивается общение – одна семья плюс один посторонний (это максимум), рестораны обслуживают только на вынос, и все предприятия обязаны раз в неделю тестировать сотрудников за свой счет.

Для отмены ограничений необходимо, чтобы критический порог заболеваемости не был превышен в течение пяти дней подряд. Такой автоматизм понравился не всем, особенно комендантский час. Выступления канцлера прерывалось саркастическими смешками и репликами с мест, занятых оппозицией.

"Фрау кацлерин, вы не доверяете собственным гражданам, поэтому вы хотите следить за ними днем и закрыть ночью по домам. С новыми поправками вы хотите бесконечный локдаун в стране, хотя предыдущий 5-месячный локдаун показал, что столько примитивные меры не работают", – обвинила Меркель сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Алиса Вайдель.

Никто не знает, что случилось бы с немецким здравоохранением, не будь затяжного локдауна, но и с карантином, действительно, получается не очень хорошо. Если на следующей неделе парламент одобрит поправки, то комендантский час и прочие ограничения придется вводить в 15 из 16 федеральных земель Германии. За последние сутки – 25 тысяч новых диагнозов (накануне, правда, было на четыре тысячи больше) и около 300 смертей.

"Самая сложная новость о пандемии – это ситуация в отделениях интенсивной терапии (ICU), потому что она полностью ясна и не оставляет места для интерпретации. Уже сейчас мы можем прогнозировать, что без остановки этой тенденции наша система здравоохранения выйдет на предельный уровень", – предупредил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Единственная альтернатива локдауну – вакцинация, но она продолжает буксовать. Журнал Der Spiegel пишет, что многие, записанные на укол AstraZeneca, отказываются от прививки. И это повсеместно – мораторий на использование британской вакцины сегодня ввела Норвегия.

Большие надежды европейцы связывали с американской вакциной J&J (Johnson & Johnson), но и с ней две проблемы: основное вещество производиться на фабрике Jenssen в Нидерландах, но в Штатах разливается по ампулам, и ни одна из них так и не покинула территорию США.

Spiegel называет это "вакцинным национализмом". И вторая проблема это шесть случаев тромбоза, из-за чего использование этой вакцины в Штатах приостановили. То же самое сделали власти Южной Африки, а Австралия и вовсе отказалась от закупки препарата. При этом выясняется, что даже полный отказ от J&J для самих Штатов – вообще не проблема.

Приостановка J&J не окажет существенного влияния на национальную кампанию вакцинации в США, говорит Джефф Зиентс, координатор по короне Белого дома.

"В последние недели мы сделали более 25 миллионов доз Pfizer и Moderna доступными каждую неделю, и на этой неделе мы предоставим 28 миллионов доз", – добавляет он.

Германия и другие страны ЕС могут только мечтать о таких количествах.

Мощная, как считалось, фарминдустрия ЕС оказалась не в состоянии обеспечить Европу собственной вакциной с нуля. Такое неприятное открытие сделал министр промышленности Франции Панье-Рунакер. Но при этом европейский регулятор сертифицирует российский препарат так, как будто к нему выстроилась очередь из поставщиков.

Руководство компании Pfizer сегодня сообщило, что первое повторение вакцинации этим препаратом может понадобиться в период от шести месяцев до полугода, а дальше придется прививаться на регулярной основе, как от гриппа. Потому что COVID-19 – надолго. Это означает, что не только "Спутник V", а, возможно, и две другие российские вакцины Европе понадобятся, 83 миллионам немцев – наверняка.

На сегодняшний день Германия можно сказать справилась с вакцинацией старшего поколения. Полностью привиты более 5 миллионов человек, первую прививку, как госпожа Меркель, получили 15 миллионов. Для большинства населения людей младше 60 лет у правительства Германии сейчас нет других вариантов защиты от пандемии, кроме комендантского часа.