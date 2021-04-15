Дважды и трижды: коронавирус может протекать в хронической форме

Коронавирус может протекать в хронической форме. Об этом заявил академик РАН Александр Чучалин на онлайн-собрании Научного совета Академии наук, где обсуждали тему реабилитации после COVID-19.

Среди симптомов, которые остаются после болезни, – синдром хронического утомления, воспаление оболочки кровеносных сосудов, а также хроническое понижение содержания кислорода в крови. Чучалин предложил создавать постковидные диспансеры для реабилитации тех, кто переболел ковидом.

"Синдромы постковидного периода. На первое место я бы поставил эндотелиит. Эндотелиит разных органов – сердце, мозг. Синдром коагулопатии, они близки, они могут дополнять друг другу. Синдром хронического утомления, хроническое течение ковид. Обратите внимание, как я поставил этот вопрос. Есть, к сожалению, больные, которые уже дважды и трижды перенесли ковид", – сказал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Россиян прививают, в основном, вакциной "Спутник V", которая уже одобрена для применения в 60 странах.

Между тем специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в России иммунноферментную тест-систему. Она определяет количество антител в крови к коронавирусу. Такой тест можно использовать с целью анализа образования антител у тех, кто победил болезнь, а также для оценки уровня иммунитета у здоровых людей. Сообщается, что система поможет принять решение о дополнительной вакцинации против коронавируса.