В России за сутки выписаны более 10 тысяч выздоровевших от ковида

В России за минувшие сутки зафиксировано более 8,9 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции на четверг, 15 апреля.

Умерли за сутки 398 пациентов, выписаны 10,2 тысячи человек.

По уровню заболеваемости лидирует Москва: здесь за прошедшие 24 часа зафиксировано 2455 новых случаев заболевания и 1944 случаев выздоровления. Следом – Санкт-Петербург (719 новых случаев заражения за сутки) и Московская область (565 новых случаев).

Наименьшие показатели в Магаданской области и в Туве – по два случая, в Еврейской АО – один. В Ненецком и Чукотском автономных округах не выявлено ни одного заболевшего за сутки.

На данный момент в России проведено более 124,7 миллиона тестов на COVID-19, из них 305 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 507,9 тысячи человек.

13 апреля в России был зафиксирован наименьший суточный прирост числа заболевших с конца сентября.