В России зафиксирован минимум смертей от ковида с начала года

За минувшие сутки в России выявлено более 8,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции на понедельник, 12 апреля.

За сутки число смертей от коронавируса составило 277. Это наименьшее число не просто с начала года, но и с октября 2020 года. Выздоровели при этом более 6,6 тысячи человек.

По уровню суточного прироста заболевших лидирует Москва: здесь зафиксировано более 1,8 тысячи новых случаев заражения и 54 летальных исхода. Следом идут Санкт-Петербург (706 новых случаев за сутки) и Московская область (569 новых случаев). Меньше всего новых зафиксированных случаев заражения – в Еврейской АО и Тыве (по одному).

При этом, по информации Роспотребнадзора, за все время пандемии в стране проведено 123,9 миллиона тестов на COVID-19, 272 тысячи из них – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются почти 500,8 тысячи человек.