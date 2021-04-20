Число выздоровевших от ковида за сутки снова превысило число заболевших

В России за минувшие сутки выявлено более 8,1 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Умерли за этот период 379 человек, выписались по выздоровлению более 9,6 тысячи. Таковы данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на вторник, 20 апреля.

Накануне число новых случаев, выявленных за 24 часа, превышало число выздоровевших.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируется в Москве: здесь за минувшие 24 часа выявлено 1996 новых случаев. Затем следуют Санкт-Петербург (687 случаев) и Подмосковье (562 случая).

Наименьшие темпы прироста – в Ненецком и Чукотском автономных округах, на Алтае, в Тыве, Сахалинской области и в Еврейской автономной области.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано более 4,7 миллиона случаев заболевания. За весь период пандемии зафиксировано более 106,3 тысячи смертельных случаев и более 4,34 миллиона случаев выздоровления.