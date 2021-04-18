Анекдотичная ситуация в Европе: Меркель решила "нажать на тормоза"

В Европе конца уже третьей волны коронавируса пока не видно. В Германии неопределенность с пандемией наслаивается на неопределенность с преемником канцлера Меркель, которая уже осенью оставляет свой пост. Для немцев, которые как, наверное, никто другой привыкли все планировать, такая зыбкость перспективы явно не комфортна.

Редкий случай. 10 тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы протестовать не против локдауна. Причиной такого движения стала недвижимость – решение Конституционного суда, признавшего незаконной директиву столичного правительства об ограничении арендной платы.

С февраля прошлого года владельцы примерно полумиллиона квартир не имели права устанавливать цены, исходя из рыночной конъюнктуры. Но теперь арендодатели придут за своими деньгами: недовольным бюргерам придется платить больше, а властям Берлина, вероятно, предстоит компенсировать потери собственников от 15 месяцев социализма на рынке жилья.

И вот это уже про ковид – пандемия ударила по семейным и городским бюджетам, волна за волной вымывая из них деньги. Сейчас уже третья, но канцлер считает, что нашла способ не допустить четвертой: не региональное руководство, а общий федеральный закон об эпидемиологической защите будет регулировать жизнь Германии в условиях пандемии. В данный момент это означает новый локдаун.

"Пора нажать на тормоза по всей стране. Я убеждена, что просто необходимо встать на аварийную остановку. Это срочно, это назрело, потому что, я вынуждена еще раз повторить, ситуация очень серьезная", – заявила Меркель.

В ситуации, когда уровень заболеваемости в той или иной федеральной земле течение трех дней превышает 100 человек на сто тысяч населения, все закрывается, кроме аптек и продуктовых, и вводится комендантский час, когда на следующей неделе Бундестаг одобрит закон (а скорее всего, так и случится, несмотря на протесты оппозиции), 15 из 16 федеральных земель должны будут немедленно отказаться от попыток вернуться к нормальной жизни, если за норму принять походы по магазинам с отрицательными результатами тестирования на ковид, сделанным в пределах 24 часов, или со справкой о вакцинации, какую получила и Ангела Меркель. Она, правда, пока сделала только первый укол препаратом AstraZeneca.

На тех, кто не вакцинировался, кто сидит в локдауне и терпеливо ждет приглашения на прививку, благодарность Меркель не распространяется. Это же, наверное, они сделали главную ставку на AstraZeneca, которая оказалась опасна для людей младше 60, и до сих пор не могут получить какую-то адекватную замену оксфордскому препарату? Или все-таки власти вновь ставят под угрозу всю кампанию по вакцинации, рассчитывая теперь уже на американскую вакцину J&J? Как пишет журнал "Шпигель", несмотря на то что основное вещество для этого препарата производят в Нидерландах, а в Штатах только разливают по ампулам, американцы целенаправленно затягивали начало поставок своей вакцины в Европу.

"Этот факт объясняется американским национализмом в отношении вакцин. Бывший президент Дональд Трамп приказал в 2020 году американским производителям вакцин сначала обеспечить вакциной собственную страну. При его преемнике Джо Байдене, который клянется в трансатлантическом партнерстве, девиз для поставок вакцин прежний: "Сначала Америка", – отмечает "Шпигель".

Анекдотичная ситуация: долгожданное начало поставок американской вакцины в Европу, которое случилось, наконец, на этой неделе, совпало с мораторием на использование J&J в США. Причина та же, что и в случае с AstraZeneca, – повышенный риск тромбоза. Возможны возрастные ограничения.

Италия получила 184 тысячи доз на неделе, но использование препарата поставлено на паузу – все ждут, что скажет ЕМА – Европейское агентство по лекарственным средствам, которое повторно должно тратить время на изучение cкомпрометированной американской вакцины, вместо того чтобы сертифицировать уже российскую. Брюссельским функционерам, может, копаться с "Спутником V" чем дольше, тем лучше, но у многих терпение уже закончилось: "Сегодня острая нехватка вакцин. Либо мы страдаем от нее, либо пытаемся доминировать над ней. Вакцина "Спутник" – одна из лучших вакцин в мире, и нам требуется 6 месяцев, чтобы ее утвердить? Чистая бюрократия и идеология!" – считает Жан-Лин Лакапель, депутат Европейского парламента

Еще одна любопытная деталь, на которую обращает внимание журнал "Шпигель": мораторий на использование J&J никак не повлияет на темпы вакцинации в США. По словам представителя Белого дома Джека Зиентса, в Штатах еженедельно получали по 25 миллионов доз вакцины от Pfizer-BionTech, а на этой неделе вышли на цифру 28 миллионов. О таких объемах самой успешной западной вакцины Европе приходится только мечтать.

В Италии, в Потенции и Милане, пытались вакцинировать без предварительной записи. На всех желающих прививок не хватило. Зато выяснилось, что у сицилийской мафии с вакцинацией порядок, – прокуратура острова расследует сотни случаев, когда мафиози продвигали нужных людей без очереди. Но и это не все: в Риме мафия умудрилась организовать очередь из покойников. Городская служба, регулирующая ритуальные услуги и известная связями с оргпреступностью, затягивает с выдачей разрешений на кремацию так, что кладбища вынуждены неделями хранить у себя тела, ожидающие огненного погребения.

"Семьи не могут ждать сорок дней, чтобы получить разрешение на кремацию, которое обычно выдается через день. Они не могут рисковать, что кладбища закроются и они больше не примут тела. Куда они положат тела? Мы вернем их домой к их семьям? Мы действительно сошли с ума", – сказал Джованни Качолли, национальный секретарь Федерации итальянской похоронной службы.

Гробы, правда, бутафорские, появились у офиса федерального канцлера. Этот жутковатый перфоманс устроили сторонники ужесточения локадуна – есть и такие. Германия приближается к отметке в 80 тысяч жертв пандемии.

Франция стала третьей страной в Европе (вслед за Италией и Британией), где смертность от ковида превысила 100 тысяч человек. Министр промышленности Франции госпожа Панье-Рунакер признала самое главное (и, похоже, сделала это среди всех своих коллег первой ): ни одна страна Евросоюза оказалась не способной с нуля разработать и наладить производство своей собственной национальной вакцины. Так что на чем держится уверенность и оптимизм министра здравоохранения Германии, кроме нужд начинающейся избирательной кампании, не понятно.

"Каждый пятый немец будет вакцинирован в ближайшие несколько дней, по крайней мере, один раз. Мы сделаем так, чтобы каждый третий человек был вакцинирован в мае", – заверил Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии.

"Каждый третий немец к концу мая получит возможность посещать магазины и парикмахерские без тестов, и право не соблюдать карантин, – заявил министр Шпан в интервью изданию Bild", – заявил Шпан в интервью изданию Bild. Очевидно, федеральному правительству хотелось бы, чтобы в этот момент двое других немцев ждали и молчали в тряпочку – этот фразеологизм теперь имеет буквальный смысл.

Власти Германии, конечно, усердно трудятся на ниве исправления допущенных ошибок: вакцинация набирает обороты. Но, как показывает ситуация с препаратом от J&J, полностью контролировать процесс пока не получается. И единственный способ снизить зависимость от внешних факторов – расширять корзину вакцин.