Новый глава ХДС отметился антироссийскими высказываниями

Глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет не видит оснований для отмены санкций против России. По словам возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, пока не выполнены условия, при которых такой шаг ЕС стал бы возможен.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung политик назвал две основных проблемы в отношениях Евросоюза и России: воссоединение с Крымом и конфликт в Донбассе.

Как считает Лашет, прогресса по исполнению Минских договорённостей нет, Россия продолжает "скрытые и открытые акты агрессии".

В декабре прошлого года ЕС продлил экономические санкции в отношении России на полгода.