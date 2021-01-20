Ревнивый красноярец заказал избиение бывшей возлюбленной

Накрытый стол стал платой за избиение 34-летней жительницы Красноярска. Исполнителями стали двое любителей горячительного, а заказчиком выступил 61-летний мужчина, который два года назад расстался с возлюбленной, но не оставлял попыток расположить ее к себе. Момент нападения попал на видео.

Отчаявшись убедить пассию словами, местный Отелло, застукавший ее с молодым человеком на выходе из подъезда, решил прибегнуть к грубой силе. Он пообещал вознаграждение приятелям 35 и 37 лет от роду за то, что они с помощью кулаков внушат легкомысленной героине мысль о чреватости столь легкого поведения. Дабы подельники не ошиблись, заказчик показал им фотографию своей Дездемоны и рассказал о времени и месте, когда ее можно подкараулить.

Злоумышленники не подкачали: около 06:30 утра 15 января они напали на направлявшуюся на работу женщину, побили ее и ограбили, после чего сбежали. На свободе они пробыли еще четыре дня, но были несколько обескуражены тем, что не получили денег за работу, а были лишь приглашены за общий стол.

В итоге всех подельников задержали, свою вину они признали. По статье "Разбой" им грозит вплоть до 10 лет в колонии.

Пострадавшую после осмотра врачи отправил домой, о ее состоянии ничего не сообщается.