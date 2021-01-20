В феврале Россию ждет нашествие тараканов

В феврале в России ожидается пик активности тараканов. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. В интервью радио Sputnik она уточнила, что всего в году два таких пика, и один из них уже близко.

По словам эксперта, активизация насекомых связана с циклом их размножения. Второй пик их активности ожидается летом.

"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры", – пояснила Рославцева.

Поэтому для защиты квартиры от нашествия этих насекомых нужно закрыть им путь в ванную и на кухню. Тараканы любят влагу и тепло, поэтому пойдут первым делом именно туда. Для защиты от них следует установить сеточки на вентиляционные отверстия.

Специалист также обозначила главную проблему в борьбе с тараканами. Дело в том, что постепенно формируется популяция насекомых, устойчивых к инсектицидам, в частности к пиретроиду, который чаще всего используется при дезинсекции.

В августе 2020 года сообщалось о нашествии гигантских кормовых тараканов в Омске. Целая колония насекомых поселилась в дыре в коллекторе теплотрассы.