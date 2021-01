Впервые в истории Супербоул обслужит арбитр-женщина

47-летняя Сара Томас стала первой арбитром-женщиной, которая получила назначение на решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ). Супербоул состоится 7 февраля и пройдет в Тампе.

На сегодняшний день неизвестно, кто сыграет в Супербоуле. В полуфиналах плей-офф "Грин-Бэй" сыграет с "Тампой-Бэй", а "Канзас-Сити" – с "Баффало".

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl ����



She will be the Down Judge at Super Bowl LV. pic.twitter.com/Ts7dbhNKud