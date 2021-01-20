Выборы мэра Тамбова признаны несостоявшимися. Из двух допущенных к конкурсу кандидатов, один добровольно снялся. По правилам, в этом случае конкурс по выбору главы города признается несостоявшимся.

К конкурсу на вакантное место из семи претендентов было допущено двое – Андрей Толмачев и Алексей Плахотников. После первого этапа первый кандидат снялся с дальнейшего участия, информирует ГТРК "Тамбов", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Согласно положению о выборах главы города, без конкурентной борьбы конкурс считается несостоявшимся.

Отметим, глава Тамбова Наталия Макаревич подала в отставку в минувшем году. Временно исполнял обязанности мэра города Максим Косенков.