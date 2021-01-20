Михаил Ефремов простудился в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за пьяное ДТП, заболел в колонии. Он отбывает наказание в Белгородской области, где последнее время наблюдалась морозная погода.

О болезни актера сообщил "МК" неназванный источник.

"Да, Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды", – сказал собеседник издания.

По его словам, Ефремову пришлось обратиться к врачу, но он уже чувствует себя лучше. Источник уточнил, что в колонии работают хорошие врачи, к тому же там соблюдаются все противовирусные требования.

ДТП с участием Ефремова произошло летом 2020 года на Садовом кольце Москвы. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и умер в больнице. Впоследствии экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того, в его организме обнаружили следы наркотиков.

В октябре суд приговорил артиста к восьми годам заключения, затем приговор смягчили до семи с половиной лет. В начале декабря его этапировали в колонию.